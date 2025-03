Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi stanno ancora insieme? Una storia sui social chiarisce tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 24 marzo è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che ha visto una triplice eliminazione. Sono andati a casa Luca Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta, che ha perso il televoto da finalista contro Helena Prestes. Il parrucchiere è stato il primo eliminato della serata ed in tanti si sono stupiti. Molti non si erano accorti che il suo personaggio fosse arrivato ad un soffio alla finale del Grande Fratello. Il pubblico è apparso d’accordo con l’opinione di Helena Prestes, la quale non ha esitato ad accusare Luca Giglio di essere stato un comodino all’interno di questa edizione. Il ragazzo ha fatto un percorso un po’ incolore se non per la storia d’amore con Yulia Bruschi, la quale è finita al centro del gossip per un presunto riavvicinamento con l’ex fidanzato Simone.

Grande Fratello, Luca Giglio e Yulia Bruschi insieme nella storia postata da Federico

A poche ore dall’eliminazione dal Grande Fratello, Luca Giglio è apparso in una storia postata da Federico Chimirri sul suo profilo Instagram. Il parrucchiere è stato visto cantare una canzone in spagnolo insieme ad altri ex compagni di avventura. Tra questi era presente anche Yulia Bruschi, che è arrivata a Roma per riabbracciare l’ex fidanzato. I due sono apparsi complici e felici, smentendo così un’ipotesi rottura. Nel frattempo, Luca Giglio ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla sua eliminazione dal Gf. Il parrucchiere ha dichiarato le seguenti parole: “Un percorso che mi ha segnato. Peccato non essere arrivato in finale, ma sono contento di aver dato tutto e sono contento di tutto”.