Grande Fratello, fuori Alfonso Signorini: ecco la conduttrice che potrebbe sostituirlo

Pochi giorni fa si è conclusa l’ultima edizione del Grande Fratello segnata da discussioni al televoto e da un ripescaggio che ha suscitato varie polemiche. Inoltre il conduttore Alfonso Signorini ha preso un Tapiro D’Ooro da Striscia La Notizia per aver graziato il comportamento di alcuni concorrenti che dovevano essere squalificati. Proprio lui prima che terminasse la finale e proclamasse Jessica Morlacchi come vincitrice ha annunciato che a settembre partirà una nuova edizione del Grande Fratello. In questa circostanza, Alfonso Signorini non ha fatto accenno ad un suo ritorno, tanto da alimentare la curiosità su una sua possibile settima volta. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il conduttore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Grazia Sambruna dove ha parlato del suo futuro lavorativo. Alla domanda se l’anno prossimo tornerà alla guida del reality show, Signorini ha dichiarato le seguenti parole: “Io adesso penso a riposare, non voglio parlare di lavoro. Sono in vacanza.”

Grande Fratello, Simona Ventura potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini potrebbe non essere confermato alla guida della prossima edizione del Grande Fratello, che quest’anno è stato preso di mira da molte polemiche come i mancati provvedimenti ai concorrenti, i televoti falsati ed i fandom tossici. I piani alti di Cologno Monzese starebbero pensando ad un cambio di guardia alla guida del reality show, forse per aiutarlo a risollevare gli ascolti andati in forte crisi nel corso degli anni. Nel corso delle ultime ore, il portale LaPresse ha annunciato che Simona Ventura sarebbe in lizza per prendere il posto di Alfonso Signorini alla guida del reality show. Per la donna sarebbe un nuovo impegno in Mediaset visto che tra poche settimane sarà l’opinionista della nuova edizione dell’Isola dei famosi che quest’anno sarà condotta da Veronica Gentili.