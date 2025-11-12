Grande Fratello, Francesco Rana al veleno: Rasha finge con Omer, Anita e Jonas? È solo hype

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesco Rana è uscito dal Grande Fratello da circa una settimana ma continua a far parlare di sé. Durante l’ottava puntata del reality ha avuto un battibecco con Donatella Mercoledisanto in studio che lo ha fatto finire al centro delle polemiche, stavolta ha riservato duri attacchi a Rasha e Anita.

L’ex gieffina ha rilasciato un’intervista a Il Giornale nella quale ha detto che Rasha a parer suo è disposta a tutto per restare in gioco, anche fingere interessi ed emozioni. Si riferisce al suo avvicinamento ad Omer che non crede affatto che sia il suo tipo. Francesco Rana non crede che nascerà l’amore tra loro e se succederà qualcosa non sarà un vero sentimento ma solo una dinamica televisiva.

Anita Mazzotta è cambiata nella casa del Grande Fratello? Francesco Rana attacca anche lei

L’ex gieffino ha avuto da ridire anche sul comportamento di Anita Mazzotta, pensa che sia cambiata dopo essere tornata nella casa più spiata dagli italiani. Prima era una ragazza intelligente e genuina nei rapporti ma qualcosa si è incrinato dopo il suo rientro.

Cosa pensa della sua relazione con Jonas Pepe? In merito a ciò ha detto: “Credo che da parte sua l’interesse possa essere legato più all’hype mediatico che a un vero sentimento. Di Jonas penso che sia sinceramente interessato a conoscere qualcuno che gli piaccia davvero”. Francesco Rana ha fatto poi sapere che Jonas gli aveva confidato che gli sarebbe piaciuto innamorarsi, pensa infatti che non sia una strategia il suo avvicinamento ad Anita ma un interesse reale.