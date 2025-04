Grande Fratello, Federico Chimirri bacia la sorella di Helena Prestes in discoteca: il video diventa virale!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello si è concluso da una settimana ma i suoi ex concorrenti continuano a far notizia. Questa volta a finire al centro del gossip è stato Federico Chimirri, che ha partecipato insieme ad altri due ex concorrenti del reality show ad una festa argentina in un noto locale di Milano. Il cuoco e deejay ha postato alcune storie sul suo profilo Instagram in cui lo si vede insieme a Javier Martinez ed Helena Prestes, la coppia nata all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nelle storie mostrate da Federico si vede la presenza di Mariana Prestes, la sorella della modella brasiliana insieme ad una sua amica. Il gruppo è stato beccato prima a cena in un locale e poi hanno partecipato ad una festa argentina nella periferia di Milano dove si sono lasciati andare a dei balli scatenati e sensuali.

Grande Fratello, Federico Chimirri bacia Mariana Prestes alla festa argentina

Federico Chimirri insieme a Javier Martinez ed Helena Prestes hanno preso parte ad una festa argentina in un noto locale di Milano. I tre si sono resi protagonisti di alcuni balli scatenati come testimoniato da alcune storie e foto postate sui social. Se gli Helevier, cosi si fanno chiamare dai fan, hanno riscaldato la pista con baci passionali e movimenti sensuali, anche Federico Chimirri non è stato da meno. Il cuoco e deejay è stato beccato baciarsi appassionatamente Mariana Prestes, la sorella di Helena Prestes. Il video del bacio ha fatto in breve tempo il giro della rete, tanto che molti fan tifano per la nascita di una nuova coppia formata da un argentino e una brasiliana. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto le seguenti parole: “Mariana e Federico, la coppia che non ti aspetti!”