Grande Fratello, ex gieffina storica torna nella casa dopo anni: ecco chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL Grande fratello sta per tornare in televisione. La nuova edizione del noto reality show debutterà a metà marzo sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, che prenderà il posto lasciato vacante da Alfonso Signorini, lontano da Mediaset dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. Nel corso delle ultime ore, Gabriele Parpiglia ha fatto un annuncio in merito alla nuova edizione del Grande fratello, rivelando il nome di un concorrente che entrerà a far parte del programma. Il noto esperto di gossip ha svelato che Guendalina Tavassi tornerà nella Casa più spiata d’Italia a distanza di oltre dieci anni dalla prima partecipazione. La sorella di Edoardo è nuovamente pronta a mettersi in gioco nel reality show che l’ha resa famosa.

Guendalina Tavassi torna al Grande fratello

Guendalina Tavassi ritornerà al Grande fratello come concorrente della nuova edizione in partenza da marzo sui teleschermi di Canale 5. La donna aveva già partecipato al programma più di dieci anni fa dove si era messa in luce per il suo carattere e per i suoi accesi scontri. A distanza di tempo, l’influencer romana è pronta a rimettersi in gioco nel programma che l’ha resa famosa in tutta Italia. La donna ritroverà Ilary Blasi, con la quale aveva collaborato ad un’edizione dell’Isola dei famosi andata in onda qualche anno fa sulla rete ammiraglia Mediaset.