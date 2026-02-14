Helena Prestes difende Alfonso Signorini sui social: parla l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé per una diretta, che ha fatto nel suo profilo Tiktok dove ha oltre 170 mila seguaci. In questo frangente, la compagna di Javier Martinez oltre ad annunciare nuovi progetti è tornata a parlare di Alfonso Signorini, attualmente al centro dell’attenzione per le rivelazioni di Fabrizio Corona fatte su Falsissimo a fine dicembre 2025. In quell’occasione, l’ex re dei paparazzi aveva accusato il conduttore di aver chiesto dei favori anche di natura sessuale ad alcuni personaggi in cambio del loro ingresso al Grande fratello. A distanza di alcune settimane dallo scandalo, ecco che Helena Prestes ha voluto prendere le difese di Alfonso Signorini, che l’aveva fortemente voluta nel reality show nel 2024.

Helena Prestes prende le difese di Alfonso Signorini

La modella brasiliana ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alfonso Signorini nel corso di una diretta social. Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole ad un ospite intervenuto nella sua live: “L’unica cosa che ti posso garantire è che ti farebbe molto piacere essere al GF insieme ad Alfonso Signorini. E’ una grandissima persona, un’ottima persona. Solo questo posso dire.” Parole che non hanno convinto l’utente che ha esclamato: “Può essere”. Di qui, è arrivata la replica della compagna di Javier Martinez, che ha risposto senza tanti peli sulla lingua: “cosa può essere allora? Quello che leggi senza saperlo?”