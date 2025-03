Grande Fratello, dolce sorpresa per Helena Prestes da Javier Martinez: il gesto fa sognare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nessuno avrebbe scommesso su Helena Prestes e Javier Martinez invece la loro relazione tra procedendo con il vento in poppa. Fuori in giardino a godersi il sole, la modella brasiliana ha confidato a Stefania Orlando di aver ricevuto un bigliettino romantico, che recitava queste parole: “Non ho bisogno di niente se ho te al mio fianco”. La donna ha poi confidato di aver dormito col cuore pieno di gioia. Ascoltato il racconto di Helena Prestes, Stefania Orlando ha dichiarato le seguenti parole: “Lui non è solo bellissimo fuori, ma anche dentro. Biglietto stupendo”. La storia d’amore tra gli Helevier così si fanno chiamare in rete sta procedendo col vento in poppa. Dopo diversi tentennamenti, il pallavolista argentino si è dichiarato innamorato della modella brasiliana.

Helena e Javier protagonisti del tenda gate al Grande Fratello

Nel frattempo nel corso della diretta del 3 marzo del Grande Fratello è scoppiato il tenda gate protagonisti sempre Helena e Javier. Dopo aver vissuto i fasti dell’armadio-gate, ecco arrivare un altro caso. Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli hanno portato alla luce questo siparietto passionale che sarebbe avvenuto dietro alla tenda con protagonisti gli Helevier. Una simpatica clip che ha racchiuso tutti i commenti di Jessica e Mattia a proposito delle furtive passeggiate della coppia nel rifugio. Jessica e Mattia hanno dichiarato: “Quella tenda blu si muove più di quella alla finestra di casa mia quando c’è vento.” Una volta tornati in studio, il pallavolista argentino ha dichiarato sorridendo che vanno dietro alla tenda quando discutono.