Grande Fratello, crisi di pianto per Helena Prestes, Javier Martinez sui social: “Mi piange il cuore…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello dove il pubblico eleggerà il vincitore di questa edizione. Tra le protagoniste assolute vi è Helena Prestes, che ha raggiunto la finale lo scorso 24 marzo dopo aver vinto il televoto contro Chiara Cainelli e Shaila Gatta, che è stata eliminata dal gioco. La modella brasiliana si è contraddistinta per il suo carattere deciso e per la storia con Javier Martinez. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes ha avuto una crisi di pianto all’interno della casa del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando nel programma hanno risuonato le note di una celebre canzone degli Aerosmith, band amata sia da Helena che da Javier. La donna in preda alla nostalgia è scoppiata a piangere, tanto da essere vista da Jessica Morlacchi e Mariavittoria Menghetti che l’hanno subito rincuorata.

Grande Fratello, Javier Martinez manda un messaggio ad Helena Prestes

Helena Prestes sta accusando l’assenza di Javier Martinez nella casa del Grande Fratello. Nella giornata di ieri, la donna si è lasciata andare alla disperazione, scatenando sia la reazione di Jessica e Mariavittoria che quella del fidanzato. Proprio il pallavolista argentino ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con una dedica per la modella brasiliana. Il 30enne ha scritto le seguenti parole: “Non ho parole.. dico solo che mi piange il cuore vederti così, più passa il tempo più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria. E’ quasi finita amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo”. Javier Martinez appare innamoratissimo della modella brasiliana, tanto da non perdere l’occasione di gridarlo al mondo.