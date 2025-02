Grande Fratello, Chiara Cainelli rischia provvedimenti: frase choc nella casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La casa del Grande Fratello è divisa in più schieramenti. Da un lato c’è quello capitanato da Shaila Gatta, dall’altro c’è quello di Helena Prestes. La rivalità tra le due è ormai cosa nota. Prima c’erano problemi di gelosia connessi a Lorenzo Spolverato. Ora i problemi si sono spostati su Zeudi e Chiara Cainelli. Quest’ultima si è lasciata andare ad un’espressione che ha scatenato una vera e propria polemica sui social. Alfonso Signorini ha ammonito Shaila Gatta a moderare i termini quando si era riferita ad Helena con 78, numero che nella smorfia napoletana significava prostituta. In un dialogo tra l’ex velina di Striscia La Notizia, l’ex Miss Italia e la trentina si sono lasciate andare a dei giudizi su Helena, contestandole il fatto di essersi auto-assegnata l’appellativo di regina.

Chiara Cainelli esagera con Helena Prestes al Grande Fratello

Shaila Gatta ha messo in dubbio che Helena sia la regina, tanto da dichiarare: “Se lo fosse davvero, lascerebbe agli altri la scelta di chiamarla così.” Affermazioni a cui sono seguite quelle di Zeudi Di Palma, che ha dichiarato: “Le regine quando sbagliano ammettano, fanno mea culpa.” A questo punto, è intervenuta Chiara Cainelli che si è lasciata andare ad un commento sopra le righe all’interno della casa del Grande Fratello. La donna ha dichiarato: “Solitamente le regine vengono impiccate“. Capito, l’errore, la trentina ha poi prontamente aggiunto “nella storia.” Neanche a dirlo, la frase di Chiara ha fatto in breve tempo il giro della rete, tanto che molti fan chiedono che vengono presi provvedimenti nei confronti della concorrente per aver esagerato con le parole.