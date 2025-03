Grande Fratello, Chiara Cainelli esagera con Helena Prestes: “Gemevi tutte le sere”, è bufera in rete!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano pochi giorni all’ultima puntata del Grande Fratello, dove verrà eletto il finalista di questa edizione. Chiara Cainelli è stata tra le protagoniste della casa più spiata d’Italia. La trentina ha fatto molto parlare per la sua storia d’amore con Alfonso D’Apice ed i suoi commenti su Javier Martinez ed Helena Prestes. Proprio con quest’ultima i rapporti non sono idilliaci. Le due concorrenti del Grande Fratello si sono rese protagoniste di un nuovo scontro nel corso delle ultime ore all’interno del programma. Tutto è iniziato quando Chiara Cainelli ha provocato la modella brasiliana, chiedendole chi avrebbe sfidato al televoto durante la finale. Di qui, è arrivata la risposta di Helena Prestes che le ha detto che non sono affari suoi. Neanche a dirlo, la risposta ha scatenato la reazione di Chiara che ha sparato a zero contro la fidanzata di Javier.

Grande Fratello, Chiara Cainelli esagera contro Helena Prestes

Clima teso all’interno della casa del Grande Fratello a pochissimi giorni alla finale dove si scoprirà il vincitore di questa edizione. Chiara Cainelli ha reagito male ad una risposta di Helena Prestes. La trentina ha usato parole al vetriolo nei confronti della finalista del programma. Durante un confronto con Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma, la fidanzata di Alfonso D’Apice ha dichiarato le seguenti parole: “Lei è nata quadrata morirà quadrata, l’educazione non sa cosa significa, la civiltà tanto meno…”. Finita qui? No, perché Chiara Cainelli ha rincarato la dose, dichiarando sulla modella brasiliana: “tu che dici stai zitta mentre gemevi tutte le sere perché scop*** e nessuno ti ha mai detto nulla”. Parole che hanno fatto infuriare i fan, che hanno accusato la trentina di slut shaming.