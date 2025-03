Grande Fratello, Chiara Cainelli esagera ancora con Helena Prestes: “Non ti godi le piccole cose”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A poche ore dalla finale del Grande Fratello il clima all’interno della casa è ancora incandescente. Proprio ieri sera, i concorrenti si sono sottoposti ad un gioco, in cui dovevano dire alcune cose che non aveva mai detto ai loro compagni di viaggio. In questo frangente, Helena Prestes e Chiara Cainelli hanno dimostrato la loroantipatia reciproca nel corso di una cena tra tutti i finalisti. La modella brasiliana ha dichiarato nei confronti della trentina le seguenti parole: “Chiara penso che noi possiamo andare d’accordo, come il fatto che ti piace la Disney questo sarebbe interessante per mio nipote, tutto il resto non vedo condivisione. L’unica cosa che possiamo condividere sono i cartoni“. Helena Prestes non sembra volere un rapporto con la fidanzata di Alfonso D’Apice. Finita qui? No, perché anche Chiara ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della quarta finalista del Grande Fratello.

Grande Fratello, Chiara Cainelli risponde alle parole di Helena Prestes

Chiara Cainelli ha risposto alle parole di Helena Prestes nel corso di una cena tra finalisti avvenuta all’interno del Grande Fratello. La trentina ha usato parole molto forti per commentare l’esperienza della modella brasiliana all’interno di questo programma. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Non mi piaci perché sei una provocatrice. Tu non ti godi le piccole cose della vita, ti auguro di poter vincere questo programma per capire che alla fine non sarai contenta neanche con questo. Giudichi sempre senza mai ascoltare. Nella vita ci vuole rispetto.” Le parole della fidanzata di Alfonso D’Apice hanno scatenato la reazione di Helena, che è scoppiata letteralmente a ridere mentre hanno fatto un po’ storcere il naso ai suoi fan, che l’hanno accusata di aver mosso accuse fuori luogo visto il passato nelle favelas della modella.