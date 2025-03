Grande Fratello: chi sarà eliminato al televoto di giovedì 6 marzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello si avvicina alla fase decisiva e la tensione tra i concorrenti è alle stelle. Dopo mesi trascorsi nella Casa, ognuno di loro sogna di arrivare fino in fondo, ma il gioco si fa sempre più spietato. Le dinamiche si intrecciano tra strategie, alleanze, discussioni accese e storie d’amore che nascono o si sgretolano sotto gli occhi del pubblico. Ma chi dovrà abbandonare il reality nella puntata di giovedì 6 marzo? I primi sondaggi rivelano già le preferenze del pubblico e danno un’idea di chi potrebbe essere a rischio eliminazione.





Grande Fratello: chi sarà eliminato?

La corsa verso la finale del Grande Fratello si fa sempre più serrata e, con ogni puntata, il destino dei concorrenti è appeso al giudizio del pubblico. Dopo settimane di convivenza forzata, amicizie nate e tradite, strategie svelate e colpi di scena inaspettati, il reality entra nel vivo con un nuovo televoto che potrebbe cambiare gli equilibri del gioco. Lunedì scorso, infatti, la Casa ha detto addio a Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, eliminati a sorpresa. Ora, però, l’attenzione è tutta sui quattro concorrenti finiti a rischio eliminazione dopo le ultime nomination. Il pubblico dovrà scegliere chi salvare tra:

Stefania Orlando , tra i volti più determinati del reality, sempre pronta a far valere la propria opinione.

, tra i volti più determinati del reality, sempre pronta a far valere la propria opinione. Chiara Cainelli , che ha vissuto un’intensa storia d’amore con Alfonso D’Apice sotto i riflettori.

, che ha vissuto un’intensa storia d’amore con sotto i riflettori. Federico Chimirri , il carismatico chef e dj, entrato in corsa ma già al centro delle dinamiche della Casa.

, il carismatico chef e dj, entrato in corsa ma già al centro delle dinamiche della Casa. Mariavittoria Minghetti, che ha conquistato il pubblico anche grazie alla sua relazione con Tommaso.

Chi dovrà lasciare il gioco? I primi sondaggi iniziano già a dare un’idea di chi rischia l’eliminazione.

Chi si salverà?



Chi è la favorita?

I primi sondaggi online iniziano a delineare un quadro chiaro sulle preferenze del pubblico in vista della puntata di giovedì 6 marzo. Secondo quanto riportato su Grande Fratello Forum Free, sembra che Stefania Orlando sia la concorrente più amata, conquistando il favore di oltre il 40% dei votanti. Molto più distaccata, ma comunque in una posizione relativamente sicura, troviamo Chiara Cainelli, che raccoglie circa il 24% delle preferenze. Subito dopo c’è Federico Chimirri, fermo al 18%, che potrebbe ancora cavarsela. Chi rischia davvero l’eliminazione è Mariavittoria Minghetti, ultima nei sondaggi con una percentuale inferiore al 18%. Se questi dati dovessero rispecchiare il verdetto finale, potrebbe essere proprio lei a dover abbandonare la Casa nella prossima puntata. Per scoprire il risultato definitivo, però, bisognerà attendere la diretta di giovedì sera su Canale 5, che prenderà il via alle 21:30. Saranno i telespettatori a decidere chi merita di proseguire il percorso e chi, invece, dovrà lasciare il gioco a un passo dalla finale.