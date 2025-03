Grande Fratello, Beatrice Luzzi senza freni su Helena e Lorenzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beatrice Luzzi non le ha mandate a dire su alcuni protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello. L’attrice, già nota per il suo carattere schietto, ha nuovamente preso di mira Helena Prestes, senza risparmiare nemmeno Lorenzo Spolverato. Ormai, la brasiliana sembra essere il suo bersaglio preferito, con critiche che arrivano puntualmente sia durante le dirette del GF che sui social. E anche nelle ultime ore, la Luzzi non si è fatta problemi a dire la sua. Davanti ai suoi fan, ha espresso senza filtri il suo pensiero su Helena e Lorenzo, lanciando parole tutt’altro che leggere. Ma cosa ha rivelato esattamente? Scopriamolo subito!

Grande Fratello: le dichiarazioni di Beatrice Luzzi su Helena

Beatrice Luzzi non si ferma e torna all’attacco! Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, l’attrice ha nuovamente criticato Helena Prestes, ribadendo il suo pensiero senza mezzi termini. L’opinionista ha affermato: “Considero Helena ricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto, e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne della casa (una sta tutto il giorno a letto e ci prova con tutti, l’altra è volgare e deve tornare al mercato, l’altra addirittura deve andare dallo psicologo a chiarire il suo orientamento sessuale e smetterla di fare show con la madre!!!). Da quando trascinò il fidanzato di un’altra in tugurio (dopo averci provato per mesi, rendendosi disponibile ad ogni tipo di umiliazione) per me Helena non rappresenta più un modello di donna libera ed emancipata ma piuttosto vecchio stile. L’aggressività, l’egocentrismo, la gelosia, il controllo su tutto e tutti, la rendono un’ottima concorrente! .. ma non per questo meritevole di vincere”.

Helena Prestes

Cosa pensa su Lorenzo Spolverato?

Alcuni fan hanno chiesto a Beatrice Luzzi come mai commentasse in maniera negativa solamente il comportamento di Helena, non dicendo nulla su Lorenzo Spolverato, il quale avrebbe talvolta esternato modi poco rispettosi. La diretta interessata ha risposto: “Lo commento ogni qual volta me ne viene data la possibilità. E non solo al GF. Ho sempre detto che è un giocatore ossessivo, un narcisista aggressivo e poco generoso nei confronti della propria compagna. L’ho difeso e immunizzato solo rispetto a giudizi omofobi riportati, scorrettamente, dall’esterno”.