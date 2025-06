Grande Fratello, cambia tutto: durata record per il reality show, è polemica!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nonostante il Grande Fratello si sia concluso solo due mesi fa con la vittoria di Jessica Morlacchi su Helena Prestes, in rete già si sta parlando di quello che succederà nella nuova edizione prevista a partire da settembre sui teleschermi di Canale 5. Alfonso Signorini è stato confermato alla conduzione del reality show dopo che alcuni rumors lo volevano verso la conduzione di Pomeriggio Cinque, rimasto orfano di Myrta Merlino. Nel corso delle ultime ore, il portale Dagospia, ha svelato un’indiscrezione in merito alla prossima edizione del Grande Fratello. A quanto pare, Alfonso Signorini avrebbe espresso la volontà di avere Anna Pettinelli come prossima opinionista del reality show al posto di Beatrice Luzzi. La professoressa di Amici avrebbe un carattere perfetto per il ruolo.

La nuova edizione del Grande Fratello dovrebbe durare fino all’estate: polemica in rete

Oggi 3 giugno, invece, Bubino Blog ha svelato altre indiscrezioni sul Grande Fratello in partenza da settembre su Canale 5. Il sito ha riportato che la prossima edizione avrà una durata record, visto che potrebbe concludersi in estate. Il cast, invece, sarebbe composto da un mix di ex concorrenti e nip per celebrare i 25 anni del programma. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato i commenti dei fan del reality show. Molti utenti sono apparsi contrari alla scelta degli autori di prolungare la durata del Gf. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto in questo modo: “No per carità fino al estate sono impazziti” mentre un altro ha scritto “Ma chi guarda un programma lungo 10 mesi è troppo lungo”. Insomma, il programma non è ancora iniziato ma già in rete iniziano i primi malumori.