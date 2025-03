Grande Fratello, Beatrice Luzzi infrange il regolamento: Alfonso Signorini su tutte le furie

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, c’è stato un momento di alta tensione quando Alfonso Signorini ha chiamato al centro dello studio l’ex concorrente Stefania Orlando. La donna si è detta dubbiosa sull’ormai coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Qualche ora prima sui social, Stefania aveva scritto le seguenti parole: “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo. Ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale, ora le conviene giocare la carta del vittimismo. Sperando che il pubblico la premi. Ma dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”. Beatrice Luzzi ha preso la parola difendendo Shaila Gatta. L’opinionista del Grande Fratello ha detto all’ex velina che sotto il post scritto da Stefania ci sono tantissimi commenti in suo favore. Informazioni esterne che la donna non doveva riferire all’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, Alfonso Signorini perde la pazienza con Beatrice Luzzi

Alfonso Signorini ha perso la pazienza con Beatrice Luzzi quando ha preso la parola nei confronti di Stefania Orlando, rea di aver scritto un suo parere su X sulla coppia naufragata degli Shailenzo. Il conduttore del Grande Fratello non ha esitato ad attaccare l’opinionista, affermando: “Tu nelle vesti di opinionista non puoi rivelare questi commenti dall’esterno. Per regolamento non si può fare. Hai fatto una cosa non corretta. ” Di qui, è arrivata la replica di Beatrice, che ha detto che Shaila doveva saperlo. Ma il conduttore non ha lasciato scampo a Beatrice, dichiarando: “Non si può fare, tu rimani nelle tue convinzioni”. Insomma, animi incandescenti anche fuori dalla casa del reality show a distanza di due settimane dalla finale dove verrà proclamato il vincitore.