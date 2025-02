Grande Fratello anticipazioni diretta 24 febbraio: Shaila Gatta denigrerà Helena Prestes, è già polemica in rete!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera 24 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello dove accadranno numerosi colpi di scena per i fan. Le anticipazioni del reality show condotto da Alfonso Signorini rivelano che due donne saranno le assolute protagoniste della serata. Si tratta di Shaila Gatta e Helena Prestes, le quali si renderanno protagoniste di un confronto senza esclusioni di colpi. Proprio in questo frangente l’ex velina di Striscia La Notizia canterà una canzone che ha scritto per la modella brasiliana per denigrarla. Dagli spoiler del Grande Fratello si apprende che il pubblico dovrà attendersi la reazione di Helena Prestes e del suo compagno Javier Martinez all’ascolto del dissing. Ma i colpi di scena non sono finiti qui in quanto verrà proclamata la seconda finalista donna di questa edizione del programma.

Grande fratello anticipazioni: Tommaso Franchi riceve una sorpresa dalla nonna

Le anticipazioni del Grande Fratello riguardanti la diretta in onda il 24 febbraio sui teleschermi di Canale 5 5 raccontano che Alfonso Signorini darà l’esito del televoto che porterà un concorrente ad uscire dalla casa di Cinecittà. Ma le emozioni non saranno finite qui in quanto due concorrenti avranno una sorpresa. Il conduttore manderà in onda la linea della vita di Tommaso Franchi, dove riceverà la sorpresa da parte dell’adorata nonna. Inoltre grande attenzione a Maria Teresa Ruta, che tornata da poco nella casa di Cinecittà, riceverà una sorpresa da parte della figlia Guenda, che da non molto l’ha resa nonna di un bambino. Insomma, è prevista una puntata davvero imperdibile per gli amanti del reality show dei teleschermi di Canale 5.