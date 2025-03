Grande Fratello anticipazioni diretta 13 marzo: arriva Lory Del Santo, Signorini indaga su Helena e Javier

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera 13 marzo andrà in onda in diretta su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. Le anticipazioni raccontano che grande attenzione sarà focalizzata su Zeudi Di Palma, diventata la terza finalista del programma. La giovane avrà modo di vedere le reazioni dei coinquilini alla sua proclamazione. In particolare, Shaila Gatta ha dimostrato di aver rosicato tanto per aver perso il televoto come finalista. Nel corso della diretta del Grande Fratello entrerà in casa Lory Del Santo, che farà alcuni casting ai concorrenti. Secondo la showgirl ci sarebbero alcuni volti che potrebbero essere adatti come possibili protagonisti della sua nuova serie tv. Prevista anche una sorpresa per Luca Giglio. Il parrucchiere potrà riabbracciare sua madre.

Grande Fratello anticipazioni: Alfonso Signorini fa luce sulla crisi tra Helena e Javier

Nel corso della diretta del 13 marzo del Grande Fratello, si tornerà a parlare di Helena Prestes e Javier Martinez. I due che stanno avendo una storia d’amore nella casa di Cinecittà hanno avuto alcune discussioni a causa della gelosia di lei. Per questo motivo, Alfonso Signorini sarà chiamato ad indagare sulla situazione. Inoltre grande attenzione sul verdetto del televoto che porterà all’eliminazione di una grande protagonista di questa edizione. Una concorrente tra Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli abbandonerà per sempre la casa più spiata d’Italia e la possibilità di vincere i 50 mila euro messi in palio dalla produzione. Non ci resta, quindi, che attendere stasera per vedere cosa succederà sui teleschermi di Canale 5.