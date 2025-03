Grande Fratello, Amanda Lecciso difende Helena Prestes e su Iago Garcia: “Un vero signore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Amanda Lecciso è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, dove ha parlato della sua esperienza all’interno della casa e degli altri concorrenti presenti ancora in gioco. La sorella di Loredana ha affermato: “La sensazione che ho avuto entrando lì dentro è un po’ come se tutto quello che si è fuori un po’ scomparisse, si appiana tutto, sia le età differenti, le esperienze, ti trovi di fronte a persone…”. Amanda Lecciso ha poi svelato come mai non si è innamorata all’interno della casa del Grande Fratello. La donna ha detto che non c’è stata occasione perché all’interno si sono creati rapporti quasi di fratellanza anche se poi ha aggiunto: “Comunque, quando sono uscita ho iniziato a vedere tutti questi video carini con Iago, che quando l’ho incontrato gli ho detto: ‘Ma quasi ci credo che io e te…’”

Grande Fratello, Amanda Lecciso su Helena Prestes e Shaila Gatta

Intervistata da Chi, Amanda Lecciso ha parlato di Iago Garcia, elogiando le sue qualità. La sorella di Loredana ha dichiarato le seguenti parole: “Iago è intelligente, è tenero ed è sensibile. Poi è educatissimo, un vero signore, mi versava l’acqua, mi passava tutto, mi serviva. Uscito lui, a Javier ho detto: ‘Ora mi devi accudire’.” La donna non ha nascosto di provare un certo interesse nei confronti dell’attore spagnolo. Amanda Lecciso ha poi parlato anche di Shaila Gatta e Helena Prestes, le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La donna ha dichiarato che all’inizio tra di loro era una guerra: “Helena l’ho capita piano piano. E piano piano mi sono legata. Invece con Shaila, tanto è la prossima che mi chiede, non mi sono mai trovata.”