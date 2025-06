Grande Fratello, Alfonso Signorini ha scelto la nuova opinionista: arriva da Amici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa due mesi fa con la vittoria di Jessica Morlacchi su Helena Prestes, data per grande favorita. A distanza di poco tempo dalla sua conclusione, in rete iniziano le indiscrezioni sulla prossima edizione del programma che inizierà a settembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Alfonso Signorini è stato confermato alla guida del noto reality show nonostante alcune voci lo volevano verso nuovi lidi. In queste ultime ore, il portale Dagospia ha lanciato un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Il sito ha annunciato che Alfonso Signorini vorrebbe Anna Pettinelli come prossima opinionista del Grande Fratello. La donna è reduce da una stagione di grande successo come professoressa di canto di Amici.

Alfonso Signorini vorrebbe Anna Pettinelli come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello. La professoressa di Amici e speaker radiofonica ha dimostrato di non avere peli sulla lingua quando si tratta di commentare persone o situazioni. Nella scorsa edizione del reality show, la donna usò forti parole nei confronti di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, rei di aver attaccato la sua amica Stefania Orlando. Proprio Alfonso Signorini e Anna Pettinelli hanno partecipato all’ultima edizione di Vip Champions, che si è tenuta sull’Isola di Capri. Il conduttore e la professoressa di canto di Amici hanno preso parte ad alcuni eventi come una cena in un noto ristorante e un’attività culinaria. Chissà se in quell’occasione, l’uomo ha avuto modo di parlare con Anna Pettinelli della sua volontà di averla al GF