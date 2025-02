Grande Fratello, Alfonso D’Apice esagera di nuovo con Mariavittoria Minghetti: “Non abbaiare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aria tesa tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello. Tutto è iniziato quando giovedì 13 febbraio, la concorrente ha nominato il napoletano, accusandolo di trovarlo molto cambiato. Secondo la dottoressa, il giovane ha perso la simpatia e la leggerezza che l’aveva caratterizzato dall’inizio. Questa motivazione ha infastidito Alfonso, che l’ha accusata di non avere il coraggio di esporsi all’interno del Grande Fratello. La discussione non si è interrotta visto che è continuata nei giorni successivi. Il culmine è arrivato durante la cena di San Valentino quando le quattro coppie si sono riunite all’interno del tugurio per festeggiare la festa. Alfonso e Mariavittoria non se le sono mandate a dire dove quest’ultima ha ribadito di trovarlo inacidito e accusandolo di farsi influenzare da Lorenzo Spolverato.

Alfonso D’Apice oltrepassa il limite con Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello

Alfonso D’Apice ha oltrepassato il limine, lasciandosi andare a delle parole che hanno scatenato una vera e propria polemica. La concorrente del Grande Fratello ha dichiarato: “Non mi rivolgere la parola, basta perché una persona che mi dice “ti sgamo, ti affosso, ti asfalto,“, rivelando così alcuni degli insulti ricevuti dal napoletano. Ma Alfonso non ha fatto un passo indietro, tanto da rincarare la dose. Il napoletano ha detto: “Io valgo 100 volte te e non alzare la voce, non abbaiare, non ti rivolgere mai più a me con queste parolacce. Sei una dottoressa, fai la donna educata, con me è guerra persa.” Una scena fuori luogo che ha scatenato un putiferio sul web. In tanti ritengono inaccettabile il comportamento dell’ex protagonista di Temptation Island, tanto da chiedere una nomination d’ufficio per lui.