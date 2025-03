Grande Fratello, Alfonso D’Apice ancora contro Lorenzo Spolverato sui social: “Sentite ca…te enormi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto l’eliminazione di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli. Dopodiché è andato in onda uno scontro a distanza tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice. Tutto è nato durante lo scontro per la nomination tra Javier Martinez e Chiara Cainelli. Il napoletano ha detto di essersi ricreduto negativamente sul finalista del Grande Fratello, con il quale aveva stretto una bella amicizia. L’uomo ha detto: “Io da fuori vedo tutto, ho tanta fiducia in Chiara. Ma ho cambiato la mia opinione in peggio su Lorenzo e mi dispiace di questo.” Affermazioni che hanno destabilizzato il modello milanese che ha chiesto spiegazioni al diretto interessato per poi lasciarsi andare ad un amaro sfogo subito dopo la diretta. L’uomo ha detto: “Tra me e Chiara non c’è niente, l’ho sempre rispettata.” Lorenzo è convinto che Alfonso sia geloso dell’amicizia sorta tra lui e la trentina.

Grande Fratello – Alfonso D’Apice, nuovo messaggio social contro Lorenzo Spolverato

Lo sfogo non è passato inosservato ad Alfonso D’Apice, che è tornato sull’argomento. L’ex concorrente è sbottato sui social, chiarendo nuovamente il suo punto di vista. L’uomo ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con le seguenti parole: “Specifico per i duri di comprendonio come Lorenzo che non ho mai parlato di gelosia e mai messo in dubbio Chiara ma la sua lealtà. Poiché ha tirato in mezzo Chiara, gli amici si proteggono non si mettono al centro di una clip. Sto sentendo delle ca…te enormi da parte di Shaila e Lorenzo forse per colpa di alcune cose riportate in modo diverso.” Insomma, Alfonso avrebbe aperto gli occhi sul modello milanese. Non è da escludere che i due abbiano un faccia a faccia nel corso della prossima puntata del Grande Fratello prevista per il 6 marzo.