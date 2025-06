[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grande attesa per l’arrivo di Vannacci a San Marco in Lamis, Cera: “Il 25, la sua presenza ci onora, già numerose le adesioni”

Cresce l’attesa per la due giorni in Capitanata del generale Roberto Vannacci.

Prima tappa mercoledì 25 giugno a San Marco in Lamis, in piazza Madonna delle Grazie alle 20,30. Ad organizzare l’incontro nella propria città il consigliere della Lega Napoleone Cera, il quale chiuderà il ricco programma di interventi. Saranno presenti infatti esponenti di spicco del partito di Matteo Salvini, tra cui il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione cultura in Senato e l’onorevole Rossano Sasso, capogruppo della Lega in Commissione Cultura alla Camera dei deputati. Modera il giornalista Micky De Finis.

Ma sarà naturalmente il contributo del generale Vannacci a rappresentare il momento clou della serata.

“Ho fortissimamente voluto la visita del vicesegretario federale della Lega a San Marco, per noi è un onore poterlo ospitare – il commento del consigliere Cera – e lo ringraziamo per la sua pronta disponibilità. Sono certo che non deluderà le aspettative: con il suo inconfondibile stile comunicativo e i contenuti originali, fuori dal pensiero unico darà un contributo significativo al dibattito pubblico”.

Numerosi i cittadini e gli amministratori locali che hanno già annunciato la loro presenza all’iniziativa, al termine della quale seguirà un momento di intrattenimento musicale a cura dell’orchestra Apulia diretta dal maestro Antonello Ciccone.