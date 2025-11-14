Gran Finale per “Orizzonti di Giustizia”: Dario Vassallo a Manfredonia
Dopo un mese di impegni per la legalità, la rassegna “Orizzonti di Giustizia” si conclude con una testimonianza di straordinario coraggio civico.
Sabato 15 Novembre, presso l’Auditorium C. Serricchio, ospiteremo Dario Vassallo, fratello di Angelo Vassallo, il compianto “Sindaco Pescatore” di Pollica.
Verrà presentato il suo libro, “Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore”, un racconto potente che celebra la vita, i valori e l’impegno per la legalità di Angelo, assassinato per l’amore incondizionato per la sua terra.
Non perdere questo incontro che riafferma il principio fondamentale: la legalità è una scelta quotidiana.
Auditorium C. Serricchio, Manfredonia Ore 10:30
L’ingresso è libero. Ti aspettiamo!
Questo evento chiude la rassegna promossa dal Comune di Manfredonia e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Bottega degli Apocrifi e Libera Manfredonia.