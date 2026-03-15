Graduatorie GPS 2026: per le supplenze attenzione al servizio dichiarato. Scadenza 16 marzo

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Si avvicina la scadenza per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide per il biennio scolastico 2026-2028. Gli aspiranti docenti hanno tempo fino alle 23:59 del 16 marzo 2026 per presentare o modificare la domanda online attraverso la piattaforma dedicata.

Uno degli aspetti più importanti riguarda il punteggio legato all’esperienza di insegnamento: nelle graduatorie verrà preso in considerazione solo il servizio dichiarato entro questa data. Tutte le attività svolte successivamente non potranno essere inserite nella domanda attuale e quindi non contribuiranno al punteggio per il prossimo biennio.

Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito una finestra temporale precisa per l’aggiornamento delle graduatorie. Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 23 febbraio 2026 fino alla mezzanotte del 16 marzo 2026.

Durante questo periodo gli aspiranti insegnanti possono:

inserirsi per la prima volta nelle graduatorie;

aggiornare il punteggio con nuovi titoli o servizi;

cambiare provincia;

confermare la propria posizione se non ci sono variazioni.

Le GPS sono fondamentali perché vengono utilizzate dalle scuole per assegnare incarichi di supplenza annuale o temporanea quando non è possibile coprire le cattedre con docenti di ruolo.

Servizio e titoli: devono essere posseduti entro il 16 marzo

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda proprio il servizio svolto come supplente. Ai fini del punteggio sarà valutato solo quello inserito nella domanda e maturato entro la data di scadenza del 16 marzo.

Questo significa che eventuali esperienze di insegnamento che proseguono oltre tale data non potranno essere conteggiate per l’aggiornamento delle GPS 2026-2028. In altre parole, il sistema considera esclusivamente le attività dichiarate entro il termine previsto dalla procedura.

Secondo le indicazioni operative, è possibile inserire anche servizi già in corso purché abbiano raggiunto i requisiti necessari per ottenere il punteggio previsto. Ad esempio, nel caso di un contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, il punteggio può essere riconosciuto se il servizio ha già maturato i giorni utili previsti dalla normativa.

Graduatorie valide per due anni

Le nuove graduatorie avranno validità per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028. Una volta chiusa la procedura, non sarà più possibile modificare la domanda o aggiungere nuovi titoli e servizi fino al prossimo aggiornamento.

Per questo motivo molti aspiranti docenti stanno cercando di inserire entro la scadenza tutte le esperienze utili per aumentare il punteggio e migliorare la propria posizione nelle graduatorie.

Le GPS rappresentano infatti uno dei principali canali di reclutamento per il personale docente precario, soprattutto per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni.

Attenzione agli ultimi giorni

Negli ultimi giorni prima della scadenza si registra spesso un forte aumento degli accessi alla piattaforma online utilizzata per l’invio delle domande. Per evitare problemi tecnici o errori nella compilazione, gli esperti consigliano di completare la procedura con anticipo rispetto al termine finale.

Una volta inoltrata la domanda, le informazioni inserite saranno utilizzate dagli uffici scolastici provinciali per calcolare il punteggio e definire le graduatorie che verranno utilizzate per le supplenze nei prossimi due anni.