Gradinata Est Manfredonia: nuovo comunicato contro Rotice

CARO PATRON…TI SCRIVO

Il “patron” continua a regalare sorrisi distesi, il “patron” continua a sparare cifre astronomiche solo per allontanare gli acquirenti interessati al Manfredonia Calcio .

Il “patron” con il suo “modus operandi”, distruttivo e poco producente , continua a perdere tempo, continua a nascondere la verità , continua a non essere trasparente con la città .

“Il Manfredonia non si svende”…dice il “patron” ma il Manfredonia non può nemmeno essere usato per coprire le lacune economiche di una società disastrosa .

Facile così …!

Facile voler vendere in questa maniera.

Per iscrivere una squadra al campionato , c’è bisogno delle LIBERATORIE, come mai nessuno ne parla ?!?

Per VENDERE una società c’è bisogno di mettersi “a nudo”, c’è bisogno di mostrare, FATTIVAMENTE, cosa porti a chiedere tale cifra!!!

Come mai nessuno ne’ parla !?!

Il “patron” continua a giocare sporco, su più fronti , articoli di giornale e interviste , dove dice tutto e niente .

Il Donia e’ patrimonio di una città , il Donia non è dei privati e noi non siamo e non saremo mai i vostri clienti o le vostre marionette, noi siamo gli eterni innamorati che quando sentono la puzza di marcio , non riescono a stare fermi e in silenzio.

Caro Patron, fai il bravo.

Prendi quelle “poche ranelle” e sparisci .

Al popolo social, non perdete tempo a scrivere commenti , dove inventate storia sulla Gradinata Est .

Noi siamo LIBERI PENSANTI…con il DONIA NEL CUORE!

Gradinata Est Manfredonia