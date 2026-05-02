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Gradinata Est Manfredonia: “Firma la petizione per un calcio giusto e popolare”

FIRMA PER UN CALCIO GIUSTO E POPOLARE!

Oggi, dalle 17:00 alle 21:00, saremo in Piazza del Popolo con il nostro gazebo per proseguire la raccolta firme relativa alla petizione nazionale.

Un’iniziativa concreta per dare voce a chi vive il calcio con passione ed identità, non come semplice business.

Vieni a trovarci, informati e firma.

Il cambiamento passa anche dalla partecipazione di tutti.

IL CALCIO È NOSTRO. DIFENDIAMOLO INSIEME.

Gradinata Est Manfredonia.