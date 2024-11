GOCCIA FREDDA NEL #WEEKEND. PIOGGIA E FREDDO SULLA PUGLIA.

Nuova irruzione d’aria fredda in quota, che da sabato si isolerà in una goccia fredda sul Tirreno in spostamento varso sud/est. Qui si mescolerà con un minimo depressionario sviluppando piogge diffuse soprattutto nella giornata di Sabato.

Sicuramente nuovo crollo termico tra #venerdì sera e #lunedì mattina, dato che in questi giorni ci stiamo assestando su massime nuovamente miti. Ritornano anche le piogge tra venerdì sera e tutta giornata di Sabato, specie sulle zone Salentine.

Aria fredda con venti settentrionali, ma non sarà secca, tutt’altro, il minimo rimescolerà anche aria umida più mite che da un lato inibirà il freddo sulle zone Salentine ma innescherà vivace instabilità su buona parte della Puglia. Quota neve che comunque sarà intorno ai 1000 metri sulla Puglia settentrionale.

MeteoPuglia in Foto