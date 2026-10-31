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Gli uomini di ieri che amavano Manfredonia: Bernardino Tizzani avvocato e politico

Manfredonia.Un uomo di tempi sani e giusti ,che aiutava i bisognosi e gente in povertà, lui era Il signor Tizzani.Oltre a svolgere l’attività di avvocato – fu anche politico Sipontino – della nota DC degli anni importanti ,un caro amico di Aldo Moro .Fu consigliere provinciale ma anche Presidente della provincia per cinque anni a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70. Nel 1980 non fu eletto per una manciata di voti alla Regione Puglia – e per dei giochi che a volte accade in politica.Di lui Ricordo, quando ero bambino ,un ricordo commovente ,quando la vita era un’altra cosa. Su sua insistenza fece costruire le case del “Villaggio dei pescatori”, le così dette’ Case Marinare ‘ quando assegnava le case al ceto povero delle persone – che non avevano una casa. Questo mio pensiero è solo un breve ricordo – perché certe persone non vanno dimenticate.

Quindi un doveroso omaggio ,per ricordare colui che amava la nostra terra , e ci teneva a fare tanto…come tanto dobbiamo a lui , su tante altre cose di una Manfredonia fiera – dove il tempo per loro rimane sempre vivo – le cose che contano e che cambiano tutto. Grazie , avvocato Tizzani. Era una persona di cuore come lo sentivo chiamare dai grandi ,io che ero solamente un bambino che respiravo un’aria pulita con un vento in testa e sulla mia anima .

di Claudio Castriotta