Gli studenti del corso IFTS/25 di Smart Lab Formazione ad It’s Week 2025 a Rimini

Gli studenti del corso IFTS/25 di Smart Lab Formazione – Tecniche di Produzione Multimediale – Digital Content Creator – hanno vissuto un’esperienza davvero speciale partecipando a IT’S WEEK 2025, uno degli eventi più importanti dedicati alla tecnologia e all’innovazione, che quest’anno ha portato a Rimini startup, aziende digital, creator e professionisti da tutta Italia.



Durante le due giornate, i ragazzi hanno esplorato da vicino il mondo del tech e della produzione multimediale: talk, workshop, dimostrazioni e occasioni di networking hanno permesso loro di capire come nascono i contenuti digitali professionali e quali sono le tendenze che stanno guidando il settore.



È stata un’opportunità preziosa per:



•⁠ ⁠scoprire strumenti e tecnologie emergenti;



•⁠ ⁠confrontarsi con realtà innovative del panorama italiano;



•⁠ ⁠raccogliere spunti e idee per i propri progetti creativi;



•⁠ ⁠vivere un’esperienza di orientamento concreto nel mondo del lavoro.



A commentare l’esperienza è Miriam Grassi, che ha accompagnato il gruppo durante l’evento insieme al docente Leo Guerra:

“I ragazzi sono tornati con gli occhi pieni di stimoli nuovi. Occasioni come IT’S WEEK permettono loro di vedere da vicino cosa significa davvero lavorare nel digitale: un mix di creatività, innovazione e tanta voglia di mettersi in gioco. È stato bello vederli così coinvolti e curiosi.”



Un ringraziamento speciale va anche a Max Brigida, organizzatore dell’evento “conterraneo” di Manfredonia, che ha contribuito a rendere possibile la partecipazione e ha favorito il collegamento con una realtà così importante del panorama tech nazionale.



Un grazie di cuore agli organizzatori di IT’S WEEK 2025 per l’opportunità e ai nostri studenti, che come sempre si sono distinti per entusiasmo ed energia.