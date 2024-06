Gli allievi del Manfredonia Calcio vittoriosi al torneo 3a Coppa del Sole di Marina di Sibari

È stato un tour de force, una tre giorni di ritmi intensi che hanno messo a dura prova i giovanissimi calciatori del Manfredonia Calcio, nelle categorie esordienti, giovanissimi ed allievi, partecipi al torneo “3ªCoppa del Sole” di Marina di Sibari.

Un grande momento di socializzazione e confronto dei giovani calciatori sipontini con altre realtà calcistiche del sud Italia, sfidando temperature infernali ma a consuntivo ne è valsa la pena per la crescita calcistica degli stessi.

Gli allievi, allenati da Mr Matteo Ionata e Francesco Quaranta, con la collaborazione del dirigente Antonio Azzarone, si sono aggiudicati il trofeo battendo in finale l’Unione Calcio Bisceglie per 4 a 1 con reti segnate rispettivamente da Pietro D’Arienzo (doppietta), Michele Figurella e Luigi Lamparella.

In evidenza, Michele Russo con un tre reti segnate, due nella fase a gironi ed uno nella semifinale e Michele Fischetti, capitano e talentuoso esterno d’attacco, classe 2007, pronto, in questa stagione calcistica a far parte dell’organico della prima squadra in serie D.

Tutti bravi, perché una squadra di calcio è come un’orchestra, se tutti suonano bene lo spartito, l’esecuzione si rileva perfetta, come la prestazione dei giovani Delfini.

Un plauso va quindi, a tutti gli artefici della vittoria, oltre a quelli innanzi menzionati: Troiano Ivan, D’Arienzo, Fatone Emanuele, De Palo Andrea, Conoscitore Gabriel, Tricarico Michele, Alborea Luca e Fatone Emanuele.