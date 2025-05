Pierpaolo Pretelli frena sulle nozze con Giulia: “Non è nelle nostre priorità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pierpaolo Pretelli nei giorni scorsi è approdato in Honduras per affrontare una nuova esperienza, sta ricoprendo i panni di inviato nella nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Prima della partenza si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in un’intervista concessa al settimanale Chi che non sono certo passate inosservate. Tra le varie cose ha parlato anche del suo rapporto con la compagna Giulia Salemi. Da pochi mesi sono diventati genitori per la prima volta e sono più complici e innamorati che mai, lui ci ha tenuto a precisare che quando vincono lo fanno insieme insieme e sono uno la spalla dell’altra, sono complici e si sostengono.

Dopo la nascita di Kian Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sognano le nozze? Cosa ha detto lui

In molti continuano a chiedere alla coppia quando diventeranno marito e moglie, l’invitato dell’Isola dei famosi in merito a ciò ha svelato: “Prima battezzeremo Kian, il matrimonio non è nelle nostre priorità in questo momento. Adesso il nostro amore è incoronato da Kian”.

Pierpaolo Pretelli è molto felice di ricoprire il ruolo di inviato all’Isola dei famosi, anche se sentirà moltissimo la mancanza di Giulia Salemi e del piccolo Kian. Quando è arrivata la proposta la compagna lo ha subito incoraggiato e per lui è stato davvero importante. Ha infatti rivelato: “Ci siamo guardati, il suo supporto è stato fondamentale. Mi ha detto: ‘Vai'”.