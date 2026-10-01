Fede e religioneManfredonia
Un nuovo cammino pastorale per la Cattedrale di Manfredonia
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Un nuovo cammino pastorale per la Cattedrale di Manfredonia
La comunità diocesana accoglie con gioia Don Alessandro Rocchetti, che ieri sera ha iniziato ufficialmente il suo ministero come nuovo Parroco della Cattedrale San Lorenzo Maiorano di Manfredonia.
La solenne Celebrazione Eucaristica di insediamento è stata presieduta dall’Arcivescovo, Padre Franco Moscone.
Insieme a Don Alessandro, la comunità ha dato il benvenuto anche al nuovo viceparroco, Don Andrea Lauriola.
A loro va l’augurio orante di tutta l’Arcidiocesi: che il Signore guidi e benedica il loro ministero a servizio del popolo di Dio, sotto lo sguardo protettore di San Lorenzo Maiorano e della Vergine Santissima di Siponto.
Buon cammino!