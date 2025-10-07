Giulia De Lellis torna parlare della sua gravidanza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia De Lellis rompe il silenzio sul parto: le sue parole chiare e mirate sono arrivate quando la gravidanza è agli sgoccioli. L’influencer, che conta circa 5,5 milioni di follower su Instagram, ha condiviso uno stato d’animo sincero e molto leggibile: “Sono piena”, ha scritto, accompagnando una foto in cui le gambe sono distese sul muro. L’obiettivo è chiaro: mostrare la fatica degli ultimi giorni prima del lieto evento e rassicurare chi la segue sulle condizioni generali.

Le parole di Giulia De Lellis

Nel suo post, De Lellis si è rivolta alle donne in gravidanza: “Care ragazze in gravidanza, vi sono vicina e vi capisco. Non serve che spieghi nulla”. Le sue parole sono state diffuse su Instagram Stories, con l’ex volto di Uomini e Donne che ha voluto proteggere ulteriormente la data del parto, non volendo confessarla per non creare pressioni.

La data precisa resta un mistero: l’influencer ha spiegato di non volerla rivelare. Poco prima, nei giorni scorsi, aveva già fugato voci insistenti pubblicando una foto con il pancione ben in mostra e una didascalia che suggella l’amore per la futura nascitura Priscilla: “E chi sta meglio di lei”.

In passato, De Lellis aveva anche dovuto contrastare fake news su presunte nascite, definendole una violenza mediatica e chiedendo rispetto.