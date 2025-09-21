“Un Girasole per la vita”: nasce la pagina Instagram del progetto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un Girasole per la vita approda su Instagram.

Il progetto Un Girasole per la vita, che si propone di contrastare il disagio e la prevenzione del suicidio, ha ora una pagina ufficiale su Instagram. Attraverso questo canale si vuole creare uno spazio di condivisione, ascolto e sensibilizzazione. Si invita tutta la comunità a seguire la pagina e a condividerla per non restare indifferenti dinanzi al grido silenzioso della sofferenza altrui. L’indifferenza può uccidere più del dolore.



“Un Girasole per la vita”: un progetto nato dal coraggio di una madre nel ricordo di sua figlia

Un Girasole per la vita è un progetto nato in memoria di Mariarosa Lauriola, una ragazza di sedici anni e mezzo scomparsa nel 2015 e dedicato a tutte le persone che ogni giorno combattono contro il dolore e la solitudine. L’iniziativa, fortemente voluta dalla mamma Caterina, è stata lanciata il 27 marzo 2025, nel decimo anniversario della scomparsa di Mariarosa. Il 10 settembre 2025, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio e nel giorno del compleanno di Mariarosa, è stata organizzata nella città di Manfredonia una marcia comunitaria e inaugurata una panchina nella villa comunale. Sulla panchina è stata posta una targa con inciso il numero di telefono che apparteneva a Mariarosa, divenuto oggi un canale di ascolto attivo.