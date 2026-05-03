Giovedì 7 maggio torna “L’ultimo tratto del cammino di Michael”
GIOVEDÌ 7 MAGGIO TORNA “L’ULTIMO TRATTO DEL CAMMINO DI MICHAEL”
Nel 2025, nell’anno del Giubileo, Michael ha proposto un nuovo appuntamento di comunità: “l’ultimo tratto del cammino di Michael”.
Con le parrocchie e le compagnie di pellegrini, insieme a La Pacchianella con la tradizione della Ferrizza, in cammino verso la Grotta per la veglia di preghiera in onore di San Michele Arcangelo.
L’edizione 2026 si arricchisce di un gesto simbolico, la consegna della pietra (giovedì 7 da parte delle Parrocchie della Vicaria e sabato 9 dalle associazioni culturali/sociali/sportive); le pietre daranno vita ad una produzione culturale, alla costruzione – curata dall’artista Vito Maiullari – di una opera d’arte contemporanea che sarà donata al Santuario.
Giovedì 7 maggio
ore 19.30
dalla Villa comunale
Michael, festival del patrimonio: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO.