Giovanna Russo, dalla provincia di Foggia alla super finale di The Voice Senior 2025

Giovanna Russo, dalla provincia di Foggia alla super finale di The Voice Senior 2025Giovanna Russo, originaria della provincia di Foggia, è arrivata alla super finale di The Voice Senior 2025, conquis...

Giovanna Russo, dalla provincia di Foggia alla super finale di The Voice Senior 2025

Giovanna Russo, originaria della provincia di Foggia, è arrivata alla super finale di The Voice Senior 2025, conquistando pubblico e giudici con la sua voce e la sua storia di grande forza e passione.

Nata a Foggia, Giovanna ha vissuto per diversi anni a Napoli, dove ha frequentato la facoltà di Architettura, ha cominciato a mettere a frutto la sua passione per la musica e ha trovato l’amore, il suo ex marito Placido: “Il primo a prendermi per mano e a dirmi che dovevo cantare” ha rivelato.

La sua passione per il canto l’ha portata a esibirsi in teatri e su navi da crociera.

Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare anche una prova difficile: un tumore alla tiroide, che le aveva fatto perdere la voce. Un momento doloroso che avrebbe potuto segnare la fine della sua carriera artistica. Dopo un periodo di cure e riabilitazione, Giovanna è riuscita a riacquistare la voce e, come racconta lei stessa, è iniziata la sua “seconda vita”. Una rinascita che l’ha portata alla conquista del podio della sesta edizione di The Voice Senior.