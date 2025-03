Giornata storica per le politiche giovanili e per la rete Arci: nasce l’asse Tavoliere- Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le 4 Arci Stornara, Orta Nova, Manfredonia e Mattinata vincitrici del bando “Galattica” della Regione Puglia sulle Politiche Giovanili si “fondono” per dar vita alla prima grande ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Oggi la firma dal notaio di questo documento sancisce un nuovo modo di fare rete e di rifondare le progettazioni e attività rivolte ai giovani.

Se da un lato c’è chi gioca a dividere, noi ribadiamo a gran voce che solo UNITI si va avanti.

Metteremo in questo progetto tutte le competenze possibili e necessarie per connettere gli spazi pubblici dati in gestione affinché tanti giovani possano trovare una casa comune e tante opportunità