Giornata per le vittime innocenti di mafia a Roma, c’è anche una scuola di Manfredonia

Il Presidio Scolastico ‘Caterina Ciavarrella’, dell’Istituto Comprensivo ‘Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta’ di Manfredonia, unendo le forze e la sensibilità della comunità scolastica cittadina, è in partenza per essere parte attiva della XXIX GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA che si terrà a Roma domani 21 marzo.



La Scuola di Manfredonia c’è !



“Cammineremo al fianco dei familiari delle vittime innocenti, per sostenere le loro istanze di giustizia e verità , per rinnovare la memoria collettiva e manifestare insieme a loro il nostro impegno per il bene comune “.