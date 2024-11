Giornata mondiale della Prematurità: le iniziative a Casa Sollievo della Sofferenza

💜 Ieri mattina, in occasione della Giornata mondiale della Prematurità che si celebra oggi 17 novembre, le colonne del pronao di Casa Sollievo della Sofferenza si sono tinte di viola, il colore simbolo del bambino prematuro.

👶🏻 Come di consueto, per festeggiare insieme questo evento, oggi dalle ore 10, gli operatori della Terapia Intensiva Neonatale di Casa Sollievo della Sofferenza accoglieranno i piccoli pazienti ormai cresciuti e le loro famiglie presso il Centro di Accoglienza Santa Maria delle Grazie.

🗣️ Il tema dell’incontro di quest’anno ruoterà attorno all’importanza della lettura condivisa: i neonati pre-termine sono particolarmente a rischio per i disturbi del linguaggio dovuti principalmente alla brevità dell’esposizione temporale in utero al linguaggio umano, ma anche allo stressante ambiente uditivo in TIN e la conseguente riduzione di comunicazione diretta al neonato. La lettura condivisa ad alta voce si rivela quindi una sicura strategia di intervento linguistico per lo sviluppo neurocomportamentale.

📚 A tutti i bambini presenti saranno quindi dedicati momenti unici, come l’angolo della lettura ma anche l’animazione degli “angeli dal naso rosso”.