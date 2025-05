Giornata della legalità di ConfCommercio, aumenta la percezione di insicurezza tra gli imprenditori del sud

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GIORNATA DELLA LEGALITÁ DI CONFCOMMERCIO, AUMENTA LA PERCEZIONE DI INSICUREZZA TRA GLI IMPRENDITORI DEL SUD

Metauro: “la legalità è un valore economico oltre che civile”

Foggia, 15 maggio 2025 – Aumentano furti, rapine e atti vandalici a danno delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi anche in provincia di Foggia. È quanto emerso dall’indagine portata avanti da Format Research su iniziativa dell’Associazione nazionale Confcommercio-Imprese per l’Italia e pubblicata in occasione della Giornata Legalità ci Piace!

Il focus sulle regioni del Sud e Isole, conferma una tendenza che gli imprenditori locali conoscono bene: l’illegalità penalizza chi lavora onestamente.

Nel 2024, il 28,6% delle imprese nel Mezzogiorno ha percepito un peggioramento della sicurezza, con particolare aumento di furti (29%), rapine (28,4%) e vandalismi (27,6%). Dati che rispecchiano anche il clima di preoccupazione che si respira tra gli imprenditori locali.

Il timore per racket e usura, così come per i fenomeni legati all’abusivismo commerciale, è diffuso. Il 65,7% delle imprese del Sud denuncia danni economici diretti causati dalla concorrenza sleale, dalla contraffazione e dalla vendita illegale. Un quadro che, a livello nazionale, si traduce in oltre 39 miliardi di euro di perdite nel 2024 e nella messa a rischio di 276 mila posti di lavoro.

Le imprese però reagiscono: più dell’84% ha investito in sistemi di sicurezza, videosorveglianza e allarmi. Anche in provincia di Foggia, molti esercizi commerciali hanno scelto di proteggersi con mezzi propri, segnale chiaro di una volontà forte di resistere.

“I dati che emergono dall’indagine confermano le difficoltà che molte imprese vivono quotidianamente. L’illegalità, in tutte le sue forme, rappresenta un freno alla crescita sana del nostro territorio e mina la fiducia degli imprenditori. Non parliamo solo di criminalità organizzata, ma anche di microcriminalità diffusa, di abusivismo commerciale, di contraffazione e di pratiche scorrette che colpiscono ogni giorno chi lavora con serietà e rispetto delle regole. È fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo imprenditoriale per promuovere un contesto più sicuro, equo e competitivo. Confcommercio ha sempre partecipato con senso di responsabilità ai tavoli istituzionali sulla Sicurezza e ha sottoscritto, insieme ad altre realtà del territorio, il Protocollo sulla Sicurezza promosso dalla Prefettura di Foggia, un passo importante per costruire una rete di prevenzione efficace. Siamo convinti che la legalità sia un valore economico oltre che civile: dove c’è sicurezza, ci sono investimenti, lavoro, fiducia. Solo così potremo garantire condizioni migliori per chi lavora onestamente, tutela per i consumatori e sviluppo per l’intero tessuto economico locale”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.