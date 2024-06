Giorgio Manetti dice no a Uomini e Donne e si candida per Tale e quale show

Giorgio Manetti è stato uno dei grandi protagonisti di Uomini e Donne dove ha frequentato per un po’ di tempo Gemma Galgani. L’uomo è tornato a parlare della sua carriera nascente nel mondo della musica e della sua esperienza all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. L’ex cavaliere ha rivelato che ha ricevuto la proposta di partecipare all‘Isola dei famosi sebbene la trattavia non sia andata a buon fine. Giorgio Manetti inoltre ha rivelato che gli piacerebbe fare Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. L’uomo vorrebbe interpretare artisti stranieri e non italiani. Infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Non sono un personaggio caduto nel dimenticatoio, tanto che in questi anni non mancate le proposte di partecipare a diversi reality show tipo l’Isola dei famosi. Purtroppo le trattative non sono mai andate in porto”.

Giorgio Manetti non torna a Uomini e Donne e su Gemma Galgani

L’ex cavaliere del trono over è tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Giorgio Manetti ha espresso la sua opinione sulla scelta di Gemma Galgani di continuare a cercare l’amore in televisione. A tal proposito, ha ammesso che se a settembre decidesse di tornare sarebbe per lei la 16esima edizione. Infatti, ha dichiarato: “Ormai si è invecchiata in quel programma. Penso sia diventata una figura romantica. Ma se a lei piace andare da Maria De Filippi nulla da dire.” Alla domanda se gli piacerebbe tornare a Uomini e Donne, l’uomo ha detto di aver visto scene pietose e di non voler tornare in quanto si sentirebbe come un pesce fuor d’acqua. Infine ha espresso un parere sul trono di Ida Platano con queste parole: “Ha difficoltà a relazionarsi con gli uomini.”