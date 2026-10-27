La Porta Magica, anticipazioni dal 3 novembre: Andrea Delogu torna su Rai 2 con nuove storie ed emozioni

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Dal 3 novembre alle 17.00 su Rai 2 torna La Porta Magica, il people show condotto da Andrea Delogu che racconta storie di vita, desideri da realizzare e percorsi di cambiamento. Dopo il successo delle passate edizioni, il programma riapre le sue porte a persone comuni pronte a mettersi in gioco per affrontare una sfida personale, inseguire un sogno o riscoprire la fiducia in se stesse.

Anche questa stagione punterà su emozioni autentiche, incontri speciali e racconti capaci di coinvolgere il pubblico. Tra novità, conferme e momenti di grande intensità, il programma continuerà a mettere al centro le persone e le loro esperienze. Quali storie accompagneranno i telespettatori nelle nuove puntate? Quali novità ha preparato Andrea Delogu per questa edizione? E quali emozioni regalerà il ritorno de La Porta Magica?

La Porta Magica riparte con nuovi desideri da realizzare

La nuova stagione conferma la missione che ha reso il programma uno degli appuntamenti più apprezzati del pomeriggio di Rai 2.

Ogni puntata racconterà persone che desiderano dare una svolta alla propria vita, affrontare una paura, realizzare un sogno rimasto nel cassetto o semplicemente ritrovare fiducia nelle proprie capacità. Il programma offrirà loro l’opportunità di iniziare un percorso concreto verso il cambiamento.

Ad accompagnarli ci sarà ancora Andrea Delogu, pronta ad ascoltare, sostenere e condividere storie che parlano di coraggio, rinascita e determinazione.

Andrea Delogu pronta a guidare una stagione ricca di emozioni

La conduttrice torna al timone del programma con lo stile spontaneo ed empatico che il pubblico ha imparato ad apprezzare nel corso degli anni.

Le storie raccontate a La Porta Magica nascono dall’incontro con persone comuni che scelgono di condividere senza filtri esperienze, fragilità e obiettivi personali. Proprio questa autenticità rappresenta uno degli elementi più importanti del format.

Il programma continuerà quindi a dare spazio a racconti capaci di far riflettere, emozionare e, in molti casi, ispirare chi segue la trasmissione da casa.

Tra conferme e novità torna la squadra dei coach

Le anticipazioni della nuova stagione rivelano il ritorno di alcuni degli spazi più amati dal pubblico.

Continueranno infatti i percorsi di trasformazione personale, le rubriche dedicate al canto e al ballo, le sfilate di moda e le ricette del cuore. Momenti che permetteranno ai protagonisti di raccontarsi attraverso passioni, ricordi e nuove esperienze.

Accanto agli ospiti tornerà anche la squadra di coach che li accompagnerà passo dopo passo nel loro percorso. Confermata inoltre la presenza dei maestri di ballo Simone Di Pasquale e Nikita Perotti, pronti a mettere la loro esperienza al servizio delle storie raccontate nel programma.

Una delle principali novità della stagione sarà invece l’introduzione del gender reveal, destinato a regalare momenti particolarmente emozionanti e coinvolgenti per le famiglie protagoniste della trasmissione.

Con il suo mix di sorrisi, emozioni e trasformazioni personali, La Porta Magica si prepara così a riaprire le sue porte e ad accompagnare i telespettatori in un viaggio fatto di storie vere, speranza e nuove possibilità.