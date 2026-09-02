Giochi del Mediterraneo 2026: il programma completo di mercoledì 2 settembre e dove seguire le gare in tv e streaming
La quinta giornata dei Giochi del Mediterraneo si annuncia come una delle più intense e spettacolari dell’intera rassegna. Mercoledì 2 settembre saranno assegnati ben 45 titoli, distribuiti in otto discipline diverse, con l’atletica leggera pronta a dominare la scena grazie a una lunga serie di finali.
Una giornata che accompagnerà gli appassionati dal mattino alla sera, tra gare serrate, emozioni e sfide che promettono di lasciare il segno. Ma quali sono gli appuntamenti da non perdere? E dove sarà possibile seguire tutto in diretta?
Atletica, ginnastica, pesi: una giornata da vivere tutta d’un fiato
Il mercoledì si aprirà con le prime finali del canottaggio e del karate, che già dalle 9 del mattino inizieranno a distribuire medaglie. La ginnastica artistica vivrà una giornata decisiva con le finali di specialità, tra corpo libero, volteggio, cavallo con maniglie, parallele e trave, con diversi protagonisti pronti a contendersi il podio. Il sollevamento pesi offrirà una serie di duelli ad alta intensità, mentre il tennistavolo chiuderà i tabelloni dei singolari maschile e femminile.
Dal tardo pomeriggio entrerà nel vivo l’atletica leggera, con le finali dei 200 metri, dei 1500, dei 400 ostacoli, dei 3000 siepi, dei lanci e delle staffette, sempre tra i momenti più attesi della manifestazione. A completare il quadro ci saranno le medal series della vela, gli incontri decisivi della pallanuoto e la serata dedicata allo skateboard, che chiuderà la giornata con le finali street.
Il programma completo delle finali di mercoledì 2 settembre
La giornata inizierà alle 09:10 e proseguirà senza pause fino alla tarda serata. Ecco il calendario delle finali:
- 09.10 CANOTTAGGIO – Finale A doppio femminile
- 09.25 CANOTTAGGIO – Finale A doppio maschile
- 09.40 CANOTTAGGIO – Finale A doppio pesi leggeri femminile
- 09.55 CANOTTAGGIO – Finale A doppio pesi leggeri maschile
- 10.00 SOLLEVAMENTO PESI – Strappo -77 kg femminili
- 10.30 GINNASTICA ARTISTICA – Finali corpo libero maschile e volteggio femminile
- 11.00 SOLLEVAMENTO PESI – Slancio -77 kg femminili
- 11.45 GINNASTICA ARTISTICA – Finali cavallo con maniglie e parallele asimmetriche
- 12.03 VELA – Medal Series ILCA 7, IQFOIL maschili, ILCA 6 e IQFOIL femminili
- 12.25 KARATE – Finali Kumite -84 kg, +68 kg f, +84 kg m
- 13.00 SOLLEVAMENTO PESI – Strappo -95 kg maschili
- 13.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finale anelli maschili
- 14.00 SOLLEVAMENTO PESI – Slancio -95 kg maschili
- 16.00 SOLLEVAMENTO PESI – Strappo -110 kg maschili
- 17.00 SOLLEVAMENTO PESI – Slancio -110 kg maschili
- 17.15 ATLETICA – Lancio del martello femminile
- 17.40 ATLETICA – 200m femminili
- 17.50 ATLETICA – Salto con l’asta maschile
- 17.55 ATLETICA – 200m maschili
- 18.00 TENNISTAVOLO – Finale singolare femminile
- 18.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali volteggio maschile e trave femminile
- 18.05 ATLETICA – Salto triplo maschile
- 18.10 ATLETICA – 400m ostacoli femminili
- 18.25 ATLETICA – 400m ostacoli maschili
- 18.40 ATLETICA – 3000m siepi maschili
- 18.50 ATLETICA – Lancio del disco femminile
- 19.00 ATLETICA – 1500m femminili
- 19.00 TENNISTAVOLO – Finale singolare maschile
- 19.15 GINNASTICA ARTISTICA – Finali parallele pari m e corpo libero f
- 19.15 ATLETICA – 10000m maschili
- 19.30 SKATEBOARD – Street femminile
- 19.55 ATLETICA – Staffetta 4x100m mista
- 20.10 ATLETICA – Staffetta 4x400m femminile
- 20.25 ATLETICA – Staffetta 4x400m maschile
- 20.30 GINNASTICA ARTISTICA – Finale sbarra maschile
- 21.00 SKATEBOARD – Street maschile
Dove seguire le gare in tv e streaming
La copertura sarà totale per tutta la giornata. Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD. Chi preferisce lo streaming potrà seguire tutto su Rai Play, mentre Italia Team TV offrirà due canali dedicati: uno per lo skateboard, l’altro per il sollevamento pesi. Una giornata che promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di ogni disciplina.