Giochi del Mediterraneo 2026: il programma completo di mercoledì 2 settembre e dove seguire le gare in tv e streaming

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La quinta giornata dei Giochi del Mediterraneo si annuncia come una delle più intense e spettacolari dell’intera rassegna. Mercoledì 2 settembre saranno assegnati ben 45 titoli, distribuiti in otto discipline diverse, con l’atletica leggera pronta a dominare la scena grazie a una lunga serie di finali.

Una giornata che accompagnerà gli appassionati dal mattino alla sera, tra gare serrate, emozioni e sfide che promettono di lasciare il segno. Ma quali sono gli appuntamenti da non perdere? E dove sarà possibile seguire tutto in diretta?

Atletica, ginnastica, pesi: una giornata da vivere tutta d’un fiato

Il mercoledì si aprirà con le prime finali del canottaggio e del karate, che già dalle 9 del mattino inizieranno a distribuire medaglie. La ginnastica artistica vivrà una giornata decisiva con le finali di specialità, tra corpo libero, volteggio, cavallo con maniglie, parallele e trave, con diversi protagonisti pronti a contendersi il podio. Il sollevamento pesi offrirà una serie di duelli ad alta intensità, mentre il tennistavolo chiuderà i tabelloni dei singolari maschile e femminile.

Dal tardo pomeriggio entrerà nel vivo l’atletica leggera, con le finali dei 200 metri, dei 1500, dei 400 ostacoli, dei 3000 siepi, dei lanci e delle staffette, sempre tra i momenti più attesi della manifestazione. A completare il quadro ci saranno le medal series della vela, gli incontri decisivi della pallanuoto e la serata dedicata allo skateboard, che chiuderà la giornata con le finali street.

Il programma completo delle finali di mercoledì 2 settembre

La giornata inizierà alle 09:10 e proseguirà senza pause fino alla tarda serata. Ecco il calendario delle finali:

09.10 CANOTTAGGIO – Finale A doppio femminile

– Finale A doppio femminile 09.25 CANOTTAGGIO – Finale A doppio maschile

– Finale A doppio maschile 09.40 CANOTTAGGIO – Finale A doppio pesi leggeri femminile

– Finale A doppio pesi leggeri femminile 09.55 CANOTTAGGIO – Finale A doppio pesi leggeri maschile

– Finale A doppio pesi leggeri maschile 10.00 SOLLEVAMENTO PESI – Strappo -77 kg femminili

– Strappo -77 kg femminili 10.30 GINNASTICA ARTISTICA – Finali corpo libero maschile e volteggio femminile

– Finali corpo libero maschile e volteggio femminile 11.00 SOLLEVAMENTO PESI – Slancio -77 kg femminili

– Slancio -77 kg femminili 11.45 GINNASTICA ARTISTICA – Finali cavallo con maniglie e parallele asimmetriche

– Finali cavallo con maniglie e parallele asimmetriche 12.03 VELA – Medal Series ILCA 7, IQFOIL maschili, ILCA 6 e IQFOIL femminili

– Medal Series ILCA 7, IQFOIL maschili, ILCA 6 e IQFOIL femminili 12.25 KARATE – Finali Kumite -84 kg, +68 kg f, +84 kg m

– Finali Kumite -84 kg, +68 kg f, +84 kg m 13.00 SOLLEVAMENTO PESI – Strappo -95 kg maschili

– Strappo -95 kg maschili 13.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finale anelli maschili

– Finale anelli maschili 14.00 SOLLEVAMENTO PESI – Slancio -95 kg maschili

– Slancio -95 kg maschili 16.00 SOLLEVAMENTO PESI – Strappo -110 kg maschili

– Strappo -110 kg maschili 17.00 SOLLEVAMENTO PESI – Slancio -110 kg maschili

– Slancio -110 kg maschili 17.15 ATLETICA – Lancio del martello femminile

– Lancio del martello femminile 17.40 ATLETICA – 200m femminili

– 200m femminili 17.50 ATLETICA – Salto con l’asta maschile

– Salto con l’asta maschile 17.55 ATLETICA – 200m maschili

– 200m maschili 18.00 TENNISTAVOLO – Finale singolare femminile

– Finale singolare femminile 18.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali volteggio maschile e trave femminile

– Finali volteggio maschile e trave femminile 18.05 ATLETICA – Salto triplo maschile

– Salto triplo maschile 18.10 ATLETICA – 400m ostacoli femminili

– 400m ostacoli femminili 18.25 ATLETICA – 400m ostacoli maschili

– 400m ostacoli maschili 18.40 ATLETICA – 3000m siepi maschili

– 3000m siepi maschili 18.50 ATLETICA – Lancio del disco femminile

– Lancio del disco femminile 19.00 ATLETICA – 1500m femminili

– 1500m femminili 19.00 TENNISTAVOLO – Finale singolare maschile

– Finale singolare maschile 19.15 GINNASTICA ARTISTICA – Finali parallele pari m e corpo libero f

– Finali parallele pari m e corpo libero f 19.15 ATLETICA – 10000m maschili

– 10000m maschili 19.30 SKATEBOARD – Street femminile

– Street femminile 19.55 ATLETICA – Staffetta 4x100m mista

– Staffetta 4x100m mista 20.10 ATLETICA – Staffetta 4x400m femminile

– Staffetta 4x400m femminile 20.25 ATLETICA – Staffetta 4x400m maschile

– Staffetta 4x400m maschile 20.30 GINNASTICA ARTISTICA – Finale sbarra maschile

– Finale sbarra maschile 21.00 SKATEBOARD – Street maschile

Dove seguire le gare in tv e streaming

La copertura sarà totale per tutta la giornata. Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD. Chi preferisce lo streaming potrà seguire tutto su Rai Play, mentre Italia Team TV offrirà due canali dedicati: uno per lo skateboard, l’altro per il sollevamento pesi. Una giornata che promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di ogni disciplina.