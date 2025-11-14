[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gino Lisa, confermate le 7 assistenti di volo foggiane anche con Aeroitalia

Sono state confermate anche da Aeroitalia le 7 assistenti di volo del Gino Lisa. I loro nomi sono: Arianna Di Giovine, Anna Pia Gesualdi, Virginia Silvia Gagliardi, Francesca Iacovelli, Micaela Goffredo, Marta Vinciguerra, Nikola Wiktoria Jechna. Eccole! Siamo lieti che le sette assistenti di volo foggiane, formatesi sugli Embraer e con tre anni di esperienza presso l’aeroporto Gino Lisa, proseguiranno la loro carriera in Aeroitalia.

Ringraziamo calorosamente Aeroitalia per aver accolto l’invito di Mondo Gino Lisa nel prenderle in considerazione, per aver valorizzato queste risorse umane e per aver contribuito concretamente all’occupazione del nostro territorio.

Congratulazioni e forza Gino Lisa, forza Aeroitalia