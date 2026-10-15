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A Pietramontecorvino la Libellula della Rete Comuni Sostenibili

Il Comune fa il suo ingresso ufficiale nell’associazione che promuove lo sviluppo e la sostenibilità

Sabato 17 ottobre consegna del riconoscimento e patto con le realtà associative del territorio

Protocollo d’intesa sulle aree interne con “Dalla parte dei paesi” e “Per il Meglio della Puglia”

Tavola rotonda con gli amministratori di Bovino, Casalvecchio di Puglia e presidente Meridaunia

Focus con FAI, Vazapp, Informazione.it e Lavoroalsud. Nasce un fronte comune per lo sviluppo

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Sabato 17 ottobre 2026, il Comune di Pietramontecorvino celebrerà il proprio ingresso nella Rete dei Comuni Sostenibili, ricevendo la Libellula di Comune Sostenibile, simbolo dell’impegno delle amministrazioni locali per uno sviluppo attento all’ambiente, alla qualità della vita e al futuro delle comunità. L’importante riconoscimento sarà consegnato nel corso di un evento pubblico, che si svolgerà a partire dalle ore 10, nel museo Monsignor Paolo Stizza, all’interno del complesso monumentale del Palazzo Ducale. Il convegno, che sarà moderato dal giornalista Enrico Ciccarelli, è intitolato “Dalla parte delle ‘terre rare’: i Monti Dauni e la Puglia, tra nuove connessioni e possibili futuri scenari”. L’incontro, che sarà aperto dai saluti istituzionali di Domenico Zuppa, sindaco di Pietramontecorvino, e di Lorenzo Piacquadio delegato comunale alla Rete dei Comuni Sostenibili, sancirà anche la partnership, ufficializzata attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, tra la Rete dei Comuni Sostenibili e le associazioni “Per il Meglio della Puglia” e “Dalla parte dei paesi”.

SINDACI, ASSOCIAZIONI E RETE DELLO SVILUPPO. A consegnare la Libellula di Comune Sostenibile sarà Giovanni Gostoli, direttore generale dell’associazione Rete dei Comuni Sostenibili. “Per il Meglio della Puglia” interverrà con il presidente Piero Gambale e il referente Michelangelo D’Abbieri. A rappresentare l’associazione “Dalla parte dei paesi” sarà il presidente Gianfilippo Mignogna. Il focus su ambiente, paesaggio e cultura vedrà protagonisti Saverio Russo, presidente del FAI Puglia; Arturo Cannito, climatologo e meteorologo; Laura e Chiara Pirro, per Vazapp. Nel focus successivo, dedicato a “Legalità, impresa, lavoro e formazione”, interverranno Pasquale De Vita, presidente del GAL Meridaunia; Francesca De Rosa, vicepresidente Consulta per la Legalità di Foggia; Malvina Paolozza, direttrice di Informazione.it; e Floridiana Ventrella, CEO di LavoroalSud.

AREE INTERNE E COMUNI MONTANI. Dopo i due focus, si terrà una tavola rotonda su prospettive e problematiche per i comuni montani e le aree interne dopo la legge n.131 del 2025. Il dibattito sarà animato dagli interventi di Gianfilippo Mignogna e Giovanni Gostoli, oltre che dalle riflessioni di Stefania Russo, sindaca di Bovino. Le conclusioni saranno affidate a Noè Andreano, sindaco di Casalvecchio di Puglia e vicepresidente regionale dell’ANCI.