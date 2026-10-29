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Marina del Gargano ricorda il suo ormeggiatore Francesco, deceduto questa mattina

Oggi le bandiere di Marina del Gargano sono a mezz’asta in segno di lutto e di profondo cordoglio per la perdita del nostro ormeggiatore.

Francesco è stato un collaboratore esemplare, apprezzato per la sua educazione, professionalità e disponibilità. Con i suoi modi gentili ed eleganti, sapeva accogliere ogni diportista con attenzione e cortesia, lasciando un segno in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, esprimendo le nostre più sentite condoglianze.

Ciao Francesco, grazie per aver fatto parte della nostra famiglia.