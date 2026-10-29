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Cimitero di Manfredonia, 1 e 2 novembre con il servizio gratuito di trasporto per anziani e disabili

In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione comunale di Manfredonia mette a disposizione un servizio gratuito di trasporto all’interno del Cimitero comunale, rivolto alle persone anziane, alle persone con disabilità e a quanti presentano difficoltà di deambulazione.

Nelle giornate di domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre 2026, sarà disponibile un mezzo elettrico tipo golf car, che consentirà di agevolare gli spostamenti all’interno dell’area cimiteriale, permettendo anche alle persone con difficoltà motorie di raggiungere più facilmente i luoghi di sepoltura dei propri cari.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rendere il Cimitero un luogo sempre più accessibile e inclusivo, soprattutto in giornate particolarmente significative per la comunità, durante le quali si registra una maggiore affluenza di visitatori.

Visitare la tomba di una persona cara, fermarsi in raccoglimento e dedicare un momento al ricordo è un gesto semplice ma profondamente significativo, che non deve diventare un ostacolo per chi ha difficoltà a camminare o a percorrere lunghe distanze.

Il servizio, completamente gratuito, rappresenta un gesto concreto di attenzione verso le persone più fragili e si inserisce nell’impegno per una città sempre più attenta all’accessibilità, all’inclusione e ai bisogni della comunità.

Un modo per rendere anche i luoghi della memoria più accoglienti e accessibili a tutti.