GF Vip 9, Gian Marco Ciaccia scuote la Casa

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Il triangolo che coinvolge Piera Meloni, Gian Marco Ciaccia e Alessandro Roncaccia continua a dominare le dinamiche del GF Vip 9. Dopo la puntata del 9 ottobre, Gian Marco ha chiesto di poter rimanere temporaneamente nel backstage della Casa per avere altro tempo con Piera e chiarire definitivamente il loro rapporto. Una scelta accettata dalla concorrente e che inevitabilmente ha messo in difficoltà Roncaccia. Nel quadro torna anche Alessandro Varsi, che nelle prime giornate del reality aveva manifestato un interesse per Piera prima che l’attenzione della ragazza si spostasse sul rapporto con Roncaccia.

Jonathan consiglia Roncaccia dopo l’arrivo di Gian Marco

Nelle ore successive alla diretta, Roncaccia si è confrontato con gli altri concorrenti mostrando tutta la propria preoccupazione. Jonathan Kashanian gli ha fatto capire quanto la situazione sia complicata, ma allo stesso tempo ha difeso la scelta di Gian Marco: secondo lui Ciaccia starebbe semplicemente cercando di lottare fino alla fine per la donna che ama. Jonathan ha quindi invitato Roncaccia a non vivere tutto come una sfida personale e ad aspettare che Piera chiarisca definitivamente i propri sentimenti. Il nome di Varsi resta comunque legato alla vicenda fin dall’inizio. Era stato proprio lui uno dei primi concorrenti a mostrare interesse per Piera durante l’Open House, ricevendo però un rifiuto perché la ragazza si dichiarava ancora molto legata a Gian Marco.

Successivamente Varsi ha partecipato più volte alle discussioni sulla crisi della coppia, arrivando anche a interpretare in maniera molto netta la lettera inviata da Ciaccia a Piera. Intanto la presenza di Gian Marco rischia di cambiare ancora una volta gli equilibri. Roncaccia appare spiazzato, mentre Jonathan sembra suggerirgli prudenza: prima di capire se possa davvero nascere qualcosa con Piera, bisognerà vedere cosa accadrà nel nuovo confronto tra lei e Gian Marco. E al GF Vip 9, ormai, quello che sembrava un semplice avvicinamento si è trasformato nella trama sentimentale principale dell’edizione.

Fonte: Facebook

FONTI:

Mediaset Infinity

Grande Fratello Vip