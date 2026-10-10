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Rotary: la giustizia non è soltanto una questione di tribunali, ma di diritti, di cittadini e di futuro del nostro territorio.

È da questa consapevolezza che nasce l’importanza del confronto di ieri al Circolo Unione, organizzato dal Rotary Club Manfredonia che ha registrato una significativa partecipazione e interventi di grande spessore.

Un ringraziamento particolare all’ On. Antonio Leone e all’Avv. Stefano Pio Foglia, che con autorevolezza, competenza e concretezza hanno arricchito un dibattito tanto attuale quanto necessario.

Grande soddisfazione per aver contribuito, attraverso il Rotary Club Manfredonia, ad accendere i riflettori su una questione fondamentale per la nostra Capitanata. Ieri ancora una volta è emersa una importante conclusione, questi temi meritano non solo l’attenzione della politica, ma soprattutto la sua azione concreta.

Lo ha scritto su Facebook Raffaele Fatone, presidente del Rotary Club Manfredonia