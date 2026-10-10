Eventi Manfredonia

Rotary: la giustizia non è soltanto una questione di tribunali, ma di diritti, di cittadini e di futuro del nostro territorio

Redazione10 Ottobre 2026
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Rotary: la giustizia non è soltanto una questione di tribunali, ma di diritti, di cittadini e di futuro del nostro territorio.

È da questa consapevolezza che nasce l’importanza del confronto di ieri al Circolo Unione, organizzato dal Rotary Club Manfredonia che ha registrato una significativa partecipazione e interventi di grande spessore.

Un ringraziamento particolare all’ On. Antonio Leone e all’Avv. Stefano Pio Foglia, che con autorevolezza, competenza e concretezza hanno arricchito un dibattito tanto attuale quanto necessario.

Grande soddisfazione per aver contribuito, attraverso il Rotary Club Manfredonia, ad accendere i riflettori su una questione fondamentale per la nostra Capitanata. Ieri ancora una volta è emersa una importante conclusione, questi temi meritano non solo l’attenzione della politica, ma soprattutto la sua azione concreta.

Lo ha scritto su Facebook Raffaele Fatone, presidente del Rotary Club Manfredonia

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione10 Ottobre 2026