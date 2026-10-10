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Manfredonia, nuovo incidente sulla strada per San Giovanni Rotondo
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Manfredonia, nuovo incidente sulla strada per San Giovanni Rotondo
MANFREDONIA – SAN GIOVANNI ROTONDO. Alle prime ore del giorno un nuovo incidente si è verificato sulla strada che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo.
Si sono scontrate due auto che viaggiavano su due corsie differenti dopo che una delle due, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo finendo nel senso di marcia opposto.
I due conducenti, che viaggiavano da soli, sono feriti, ma non gravi, ma per uno dei due si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.
Entrambi sono stati affidati alle cure dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.